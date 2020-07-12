محمد بن مسعود - الدمام - عدد حالات الشفاء يصل إلى 997 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.179 إصابة. وأوضح وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيَّين قادمَين من الخارج، وحالة لسائق شاحنات أردني قادم عبر الحدود. وأشار "جابر" إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 997 حالة. فيروس كورونا الجديد 3 أشخاص بـ"كورونا" في الأردن.. ولا وفيات وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-12 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.179 إصابة. وأوضح وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيَّين قادمَين من الخارج، وحالة لسائق شاحنات أردني قادم عبر الحدود. وأشار "جابر" إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 997 حالة. Advertisements 12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 08:25 PM اخر تعديل 12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 08:33 PM عدد حالات الشفاء يصل إلى 997 عدد حالات الشفاء يصل إلى 997 أفادت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأحد بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.179 إصابة. وأوضح وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، أن الحالات الجديدة تعود لأردنيَّين قادمَين من الخارج، وحالة لسائق شاحنات أردني قادم عبر الحدود. وأشار "جابر" إلى تسجيل 6 حالات شفاء؛ ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 997 حالة. ، 3 أشخاص بـ"كورونا" في الأردن.. ولا وفيات ،

المصدر : الخليج 365

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