شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تخصيص أبراج منى لاستقبال الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

شملت الإجراءات الصحية المتخذة في موسم حج 1441هـ، تقسيم الحجاج إلى مجموعات منفصلة أعدادها لا تتجاوز الـ20 شخصا.

وأوضح تقرير تليفزيوني، أنه سيتم تخصيص 40 حافلة ذات سعة 49 راكبًا لنقل 22 راكباً فقط في المرة الواحدة، وستصبح نفس الحافلة هي المخصصة لنفس المجموعة طوال مراحل أداء المناسك، بالإضافة إلى تخصيص مقعد واحد للحاج في الفترة نفسها.

وبيّن التقرير الخاص بقناة "العربية"، أنه سيتم تجهيز مسارات معقمة محددة في المطاف والمسعى، والحفاظ على التباعد بين الحجاج بمسافة مترين.

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وأشار إلى تخصيص أبراج منى لاستقبال حجاج هذا العام، وإسكان كل حاج في مساحة مستقلة لا تقل عن 9 أمتار في منى وعرفات ومزدلفة.

وأفادت المصادر، أنه تم العمل على إصدار بطاقة ذكية لكل حاج تختص بإدارة وتنظيم رحلة الحاج، وحقيبة لكل حاج تحتوي على معقمات وكمامات وسجادة وأدوات الوقاية اللازمة.