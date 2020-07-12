شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لخادم الحرمين أثناء توليه إمارة الرياض بالنيابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، أثناء توليه إمارة منطقة الرياض بالنيابة. أظهرت صورة تاريخية نادرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، أثناء توليه إمارة منطقة الرياض بالنيابة. ونشر حساب "تاريخ آل سعود"، الصورة للملك سلمان وهو في سن الـ19 عام، عام 1373هـ/1954م.

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