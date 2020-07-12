شكرا لمتابعة خبر عن بدء التقديم على العمل الليلي بالمدارس في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت إدارة التعلیم بمنطقة مكة المكرمة عن استقبال طلبات المعلمین والمعلمات والتشكیلات الإداریة فيالمدارس الراغبین بالعمل في المدارس اللیلیة ومراكز محو الأمیة بنظام المكافأة للعام الدراسي القادم ١٤٤١-١٤٤٢ھـ والذي سیستمر حتى یوم الثاني من شھر ذي الحجة القادم.

واشترطت الإدارة ألا تقل خبرة المرشح والمرشحة في التدریس عن ثلاث سنوات وحصولھ على مؤھل البكالوریوس فأعلى.

وألا یقل تقویم الأداء الوظیفي في العامین السابقین عن جید جدا مع إدراج صور الأداء مصدقة في الموقع بعد اعتماد القائد على أن یقتصر الترشیح للتدریس في على الذین یمارسون التدریس فعلیا أثناء الترشیح ویستبعد من الترشیح قادة وقائدات المدارس، ووكلاء ووكیلات المدارس، والمرشدون والمرشدات.

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ویمكن الاستفادة منھم في مجال عملھم الذي یمارسونھ في الفترة الصباحیة كما یستبعد من التدریس رائد ورائدة النشاط، وأمناء وأمینات مصادر التعلم، ومعلمي ومعلمات التربیة البدنیة والفنیة ومعلمات ریاض الأطفال.

ویلتزم من یتم اختیاره بالعمل طیلة العام الدراسي ومن یعتذر أو ینسحب بدون عذر مقبول لا یرشح مرة أخرى وأن یلتزم المرشح الالتحاق بالدورات التدریبیة لمدارس التعلیم المستمر (بنین - بنات ) التي تنفذھا إدارة التعلیم المستمر (بنین - بنات).

وأكدت الإدارة ألا تزید مدة التكلیف عن عامین متتالیین إلا في حالة عدم وجود مرشحین أو مرشحات تنطبق علیھم الشروط ویستثنى من ذلك المعلمون والمعلمات بالقرى النائیة على أن یعفي من یخل بمسؤولیاتھ من مواصلة العمل بمراكز ومدارس التعلیم المستمر ومساءلتھ ولایعاد ترشیحھ مرة أخرى