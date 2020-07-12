شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: مراكز الترفيه أصبحت جاهزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن مراكز الترفيه أصبحت جاهزة لكل الإجراءات الاحترازية اللي تضمن سلامة الجميع. أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن مراكز الترفيه أصبحت جاهزة لكل الإجراءات الاحترازية اللي تضمن سلامة الجميع. وأشار إلى اشتراطات التوعية الصحية في مدن الملاهي ومراكز الترفيه، والتي تتضمن " نشر الرسائل الإعلامية بعدم الحضور لأي شخص لديه أعراض أو كان مخالطًا لحالة مؤكدة خلال 14 يومًا السابقة، توفير مواد تثقيفية لتوعية جميع العاملين والزائرين ونشر لوحات إرشادية خاصة بالتدابير والإجراءات الاحترازية، عدم الحضور لكبار السن 65 سنة وأكثر ومن لديه أمراض مزمنة، عرض الإجراءات والإرشادات للزوار قبل زيارتهم للموقع " .

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