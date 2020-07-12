شاهد.. الملك سعود في لحظات حنونة ومرحة مع أطفال جمال عبدالناصر

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أظهر مجموعة من اللقطات، لحظات المرح بين الملك سعود بن عبدالعزيز "رحمه الله" وأبناء الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر.
ونشر حساب "الملك سعود"، الصورة، مؤكدًا أنها كانت في منزل الرئيس المصري الراحل بمنطقة منشية البكري في العاصمة المصرية القاهرة.
وكانت الصور مع أبناء "عبدالناصر" وهم خالد وعبد الحكيم وعبد الحميد ومنى وهدى، وذلك عام ١٩٥٥م.
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