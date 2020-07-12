شكرا لمتابعة خبر عن "الإذاعة والتليفزيون" توقف إعادة بث برنامج "أمنية خضراء" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):اعتذرت هيئة الإذاعية والتليفزيون، من التفسيرات غير المقصودة والإساءة المنسوبة لبرنامج (أمنية خضراء) الذي يبث على قناة SBC .
وأكدت الهيئة أن ذلك لم يكن ضمن مخطط البرنامج أو الرسائل الإعلامية فيه، كما قررت إيقاف إعادة بث البرنامج المذكور على القناة تقديرا لمشاعر مشاهديها، والذي كان يبث ضمن دورة البرامج في القناة لعام 2019م.
وشددت على الحرص التام على اتباع الأنظمة في سياستها التحريرية للبرامج، والالتزام فيما تقدمه من محتوى بما يتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء.
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