شاهد.. نص قرار تعيين الملك سلمان أميرًا للرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثّقت صورة قديمة، نص قرار تعيين الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" أميرًا للرياض. وثّقت صورة قديمة، نص قرار تعيين الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين "حفظه الله" أميرًا للرياض. ويرجع القرار لتاريخ في 2 شعبان 1374هــ/ الموافق 18 أبريل 1955م، وقد نشر حساب "الملك سعود" هذه الصورة.

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