شكرا لمتابعة خبر عن مطالبات بمعاقبة امرأة تحرّشت بطفل بأفعال خادشة للحياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):كشف عدد كبير من المواطنين، عن غضبهم من امرأة ظهرت في مقطع فيديو وهي تتحرش بطفل عمره بين الـ9 والـ11 عامًا.
ورفع النشطاء وسم "المتحرشة بالطفل" عبر موقع "تويتر"، مطالبين بالقبض عليها ومعاقبتها بأشد العقوبات، إذ كانت تطلب من الطفل بفعل أشياء خادشة للحياء.
وأوضح بعض المدونين، أن السيدة الظاهرة في الفيديو ليست سعودية وإنما وافدة من أحد الجنسيات العربية، فيما تم تداول أنباء عن إلقاء قوات الأمن القبض عليها.
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