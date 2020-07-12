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تسجيل 89 حالة إصابة جديدة بكورونا في حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن منطقة حائل ومحافظاتها سجلت 89 حالة إصابة جديدة بفيروس ، اليوم الأحد.

وأشار تقرير وزارة الصحة، إلى أن مدينة حائل سجلت 71 حالة، ومحافظة الشملي 9 حالات، ومحافظة الحائط 3 حالات، ومحافظة الغزالة 3 حالات، ومحافظة بقعاء حالتين، ومحافظة موقق حالة واحدة.

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وأفاد بأنه لم يتم تسجيل أي حالات تعاف أو وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة 2590 حالة، منها 1949 حالة نشطة، و637 حالة تعافِ، و4 حالات وفاة.

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