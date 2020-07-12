شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الحصول على نتيجة الاختبار التحصيلي إذا لم تظهر عبر «توكلنا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق توكلنا، عن طريقة الحصول على نتائج الاختبار التحصيلي لهذا العام (1441 هـ - 2020م)، في حال لم تظهر على التطبيق.

وقال التطبيق عبر حسابه على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة ردًا على استفسار أحد المغردين أنه في حال عدم ظهور النتيجة في تطبيق توكلنا فبالإمكان الاطلاع على التفاصيل في الملف الشخصي للطالب في (قياس).

وأوضح تطبيق توكلنا عبر حسابه على «تويتر» ـن من ليس لديه حساب في «أبشر» من المواطنين أو المقيمين، عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في «أبشر» من خلال خدمة باسم «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا».