جامعة حائل تعلن شروط القبول السنوي لطلبة المنح

أعلنت جامعة حائل عن بدء القبول السنوي لبرامج درجة البكالوريوس لطلبة المنح الداخلية من غير السعوديين، للعام الجامعي 1442هـ، والذي سيفتح غدًا الاثنين (13 يوليو 2020) عند الساعة 10:00 صباحًا بالتزامن مع فتح باب القبول السنوي للطلبة السعوديين، عبر موقع الجامعة الإلكتروني، كما أعلنت عن رابط القبول عبر منصات الجامعة الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت إدارة المنح في الجامعة عن الشروط العامة للقبول، وهي ما تنطبق على الطلبة السعوديين في القبول، إضافةً إلى أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون الطالب مقيمًا إقامة نظامية في المملكة العربية السعودية.

ومن بين شروط القبول أيضًا أن يتحدث الطالب اللغة العربية كتابةً و نطقًا، وألا يقل سن الطالب عن 17 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا لمرحلة البكالوريوس، وألا يكون الطالب قد حصل على قبول في جامعة أخرى داخل المملكة، وألا تقل صلاحية الإقامة عند تقديم الطلب عن أربعة أشهر وتكون واضحة، لا يحق للطالب تحويل المنحة إلى جامعة أخرى، ويتعهد بذلك.

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ويمكن لطلبة المنح التقدم عبر الرابط التالي: http://ultimus.uoh.edu.sa/AdmissionNS/Default.aspx

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