قانوني لـ «عاجل»: عقوبات تعزيرية تنتظر ذوي الطفلين وائل وجواهر

أوضح المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن باتل، في تصريحات خاصة لـ «عاجل»، تعقيبًا على حادثة الطفلين وائل وجواهر، أن هناك عقوبات قانونية تنتظر ذويه، بحسب مواد نظام حماية الطفل.

وقال بن باتل، إن الطفل وفقًا لنظام حماية الطفل يُعرَّف بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره؛ ويُعد والدا الطفل أو من يقوم على رعايته مسؤولَين عن سلامته، لافتًا إلى أن النظام أقر بأنّ عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل بتوفير حاجاته الأساسية أو إهمال رقابته أو عدم تمكينه من حقوقه المنصوص عليها شرعًا أو نظامًا ومنها عدم المحافظة على حياة الطفل أو سلامته العقلية والنفسية والبدنية يُعدّ من قبيل الإهمال، كما نصّت المادة الثالثة من نظام حماية الطفل التي جاء فيها «يعد إيذاءً أو إهمالاً وجود الطفل في بيئة قد يتعرض فيها للخطر».

وأضاف المستشار القانوني، في تصريحاته الخاصة لـ «عاجل»، أن المادة الثالثة والعشرين من نظام حماية الطفل، نصت على أنّ تُحيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وأقسام الشرطة، القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله، والمخالفات الأخرى لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، والتي ترى أهمية التحقيق فيها، إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر في المخالفات وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف؛ حيث إنّ كل العقوبات الناتجة عن مخالفة هذا النظام هي عقوبات تعزيرية تخضع لسلطة القضاء التقديرية.