لخريجي وخريجات الثانوية العامة.. آلية وشروط القبول بجامعة الملك عبدالعزيز

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اكتمال جاهزيتها لفتح ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ببرامج الانتظام ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻄﻼ‌ﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ المقبل 1442هـ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ بجدة ﻭﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺍﺑﻎ؛ حيث خصصت الجامعة أكثر من 13 ألف مقعد دراسي للطلاب والطالبات.

وأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، بدء استقبال طلبات القبول من اليوم الأحد وحتى يوم الاثنين الموافق 1441/11/29 ﻟﺨﺮّﻳﺠﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ، مشيرة إلى أن التقدم متاح ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ الإلكترونية «ﻋﺰﺯ»، والتي يمكن الانتقال لها مباشر بالضغط على الرابط التالي «من هنا».

مراحل القبول بجامعة الملك عبدالعزيز

وأوضح معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن قبول تقدم الطلاب للالتحاق بالجامعة إلكترونيًا يمرّ عبر 4 مراحل.

وكشفت جامعة الملك عبدالعزيز أن أول مرحلة في رحلة القبول ممثلة في مرحلة التقديم؛ حيث يُتاح المجال لخريجي الثانوية أو ما يعادلها عبر بوابة القبول «عزز» خلال المدة الزمنية المحددة والمعلنة، ويكون إجراء أي تعديلات في الرغبات والبيانات متاحًا، إلى أن يتم تأكيد الطلب في المرحلة الثانية وذلك خلال المدة من يوم السبت الموافق 1441/11/27من شهر ذي القعدة حتى يوم الاثنين الموافق 1441/11/29 من شهر ذي القعدة الحالي.

وأشارت جامعة الملك عبدالعزيز، إلى أن في المرحلة الثالثة تتم المفاضلة وإعلان نتائج المرشحين يوم الاثنين بتاريخ 1441/12/6، فيما تتطلب المرحلة الرابعة والأخيرة تأكيد رغبة القبول عبر بوابة «عزز»؛ ليمنح بعدها المرشح الرقم الجامعي، وتتم المراجعة النهائية الشاملة لبيانات المرشح ومطابقة مرفقاته والتأكد من شخصيته وإصدار البطاقة الجامعية.

شروط التقديم بجامعة الملك عبدالعزيز

وحددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، شروط القبول العامة الواجب توافرها في المتقدم لإمكانية الالتحاق والتسجيل ببرامج الانتظام في الجامعة، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون المتقدم:

سعودي الجنسية أو من أم سعودية أو أم لابن سعودي وحاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها. وأن يكون حاصلًا على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أو خاصة. بالنسبة للطلاب يجب أن يكون حاصلًا على امتحان القدرات للمسار الإداري/الإنساني. بالنسبة للطلاب يجب أن يكون حاصلًا على اختبار القدرات والتحصيلي معًا للمسار العلمي/العلمي الصحي. بالنسبة للطالبات أن تكون حاصلة على درجة اختبار القدرات والتحصيلي للمسارين العلمي والإداري/الإنساني. مدة صلاحية شهادة القدرات والتحصيلي حسب ما يحدده المركز الوطني للقياس. ألا يكون قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخرى فصلًا أكاديميًّا، وإذا اتضح بعد قبول المتقدم أنه سبق فصله فيعد قبوله لاغيًا. لا تقبل الجامعة أي طالب سحب ملفه من الجامعة أو أي جهة تعليمية أخرى إلا إذا مضى على الانسحاب ثلاثة أشهر فأكثر قبل بدء الدراسة أي لا يقبل أي طالب منسحب بعد تاريخ 10/11/1441 هـ. لا تقبل الجامعة أي شهادة ثانوية مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، أي أن الجامعة تقبل الشهادات 1438/1437 هـ وما بعدها. الطالب الكفيف يتم إعفاؤه من اختبارات القياس والتحصيلي حسب قرار المركز الوطني للقياس، ويعفى كل من يحضر خطاب إعفاء من القياس. أن تكون البيانات المدخلة إلكترونيًّا صحيحة ومطابقة للأصول ولما ورد للجامعة من الجهات المعنية بذلك. الجامعة لا تمنح الطالب أكثر من فرصتين للقبول، بمعنى أنه لا يحق للطالب المقبول الحصول على أكثر من رقمين جامعيين في حياته.

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آلية التقديم للقبول بجامعة الملك عبدالعزيز

كما حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، آلية وإجراءات التقدم لتسجيل طلب التحاق بالجامعة عبر اتباع الخطوات التالية.

قم بالدخول على بوابة عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيزعبر الضغط على الرابط التالي «من هنا»:

اضغط على زر تسجيل جديد وقم بالإطلاع على التعليمات وقراءتها بعناية. قم بإدخال رقم هويتك والبريد الإلكتروني ورقم جوالك وكلمة المرور. ويمكن الدخول على البوابة عن طريق الضغط على زر تسجيل الدخول. وفي حالة فقدان أو نسيان كلمة السر يمكنك الدخول علي صفحة نسيت كلمة السر واتباع التعليمات. على المتقدم تعبئة جميع البيانـات الشخصية والدراسية ورفع جميع المرفقات المطلوبة. لن يتم تأكيد الطلب إلا بعد إدخال جميـع البيانات المطلوبة مـن الطالب علمًا أن موعد التأكيد سيكون في الفترة المحددة للتاكيد.على المتقدم متابعة جدول «مراحل التقديم» من خلال شاشة المتابعة والتأكد من اكتمال جميع المراحـل حتى إصدار البطاقة الجامعية. بعد ظهور نتائج الترشيح للقبول عليك متابعة الموقع لمعرفة موعد القبول الإلكتروني «موعد تأكيد الرغبة التي رشح عليها الطالب» واستكمال إجراءات القبول بالجامعة.

وحذّرت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، من أن التأخر عن دخول بوابة القبول وعدم تأكيد الرغبة سوف يضيع على المتقدم فرصة القبول في الجامعة.

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