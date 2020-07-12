أكدت العثور عليه بصحة جيدة
صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية عن تغيب شاب يبلغ من العمر (16 سنة)، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، فقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي، عن العثور على هذا الشاب في محافظة عيون الجواء.
وأكد السحيباني، أن الحالة الصحية لهذا الشاب جيدة، ولم يلحق به أي أذى أو مكروه، لافتًا إلى أنه يجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه.
كان الشاب المفقود ويدعى، عبدالكريم علي الدخيل، قد تغيب وانقطع الاتصال به، منذ فجر الخميس الماضي في ظروف غامضة.
كانت هذه تفاصيل خبر شُرطة القصيم: الشاب المفقود لم يُصب بأذى.. وجارٍ تسليمه لذويه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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