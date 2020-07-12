السعودية... خطوات التسجيل في التدريب الصيفي للعاملين في التعليم

سجّل أكثر من ٣٠٠ ألف متدرب ومتدربة في مجال التعليم بمنصة "التعليم الصيفي"، والتي توفر برامج للتطوير المهني التعليمي خلال فترة الإجازة الصيفية.

وبحسب صحيفة "المواطن" السعودية، فإنه يجب على المعلمين والمعلمات الراغبين في التسجيل بالمنصة اتباع الخطوات التالية:

1) الدخول على موقع المنصة.

2) دخول المتدرب ببيانات موقع نظام نور التعليمي.

3) الاطلاع على الشروط العامة والمجالات المتاحة.

4) اختيار البرنامج المناسب وفق الاختصاص والاشتراك به.

5) يجب أن يكون البريد الإلكتروني المستخدم في حساب تطبيق "زووم" هو نفسه المسجل به في التدريب.

وتوفر منصة "التدريب الصيفي" في السعودية بهذه المرحلة 28 برنامجا تربويا وتقنيا وتخصصيا لتحقيق أكثر من 3500 ساعة تدريبية، كما أنه تم تفويض 7 إدارات تعليمية عامة لإدارة عمليات التدريب عن بُعد لتعمل بشكل متناغم، فضلا عن مشاركة تطوعية من الجامعات الحكومية.

ويمنح التدريب الفرصة المستمرة لشاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير، واستيفاء متطلبات الترقية وفق التنافسية المهنية.