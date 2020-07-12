

بيروت 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1420 حالة، واستقرار عدد الوفيات على 36 حالة وفاة.

// انتهى //

19:25ت م

0211



بيروت 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن تسجيل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 158 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و8 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2344 حالة.وأفادت الوزارة بارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1420 حالة، واستقرار عدد الوفيات على 36 حالة وفاة.// انتهى //19:25ت م0211

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تُسجل 166 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.