السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يكرم عدداً من أفراد حرس الحدود بالمنطقة



تبوك 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، عدداً من أفراد حرس الحدود بالمنطقة، وقدم مكافآت مالية تقديرًا لما قدموه من جهود متميزة في مجال عملهم، وذلك بحضور قائد حرس الحدود في المنطقة اللواء بحري عطيه بن أحمد الزهراني.

كما قدم سموه شكره للجميع على ما يقومون به من تفانٍ وإخلاص في عملهم، معرباً عن عظيم فخر واعتزاز الجميع بجهود رجال حرس الحدود في الدفاع عن حدود الوطن والحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته، منوهاً بالدعم غير المحدود لقطاعات حرس الحدود بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ومتابعة سمو وزير الداخلية.

من جانبه أعرب اللواء الزهراني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة من سموه، وتقديره الدائم لرجال حرس الحدود بالمنطقة, مؤكداً أن ما يحققه رجال حرس الحدود من نجاحات وتميز يدفعهم لمواصلة العطاء بكل أمانة وإخلاص خدمة للدين ثم الملك والوطن.

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19:23ت م

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