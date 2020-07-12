السعودية اليوم / العراق يسجل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2312 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 95 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3150, فيما تم تسجيل 1645 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء الى 44724 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 29632 , منهم 420 في العناية المركزة.

// انتهى //

18:28ت م

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بغداد 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 77506 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 95 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3150, فيما تم تسجيل 1645 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء الى 44724 حالة, وبلغ عدد المصابين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 29632 , منهم 420 في العناية المركزة.// انتهى //18:28ت م0200

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