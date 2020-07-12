السعودية اليوم / الأردن تسجل 3 إصابات بفيروس كورونا



عمّان 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنات أردني قادم عبر الحدود، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 997 حالة.

// انتهى //

18:27ت م

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عمّان 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1179 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إن الحالات الجديدة تعود لأردنيين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنات أردني قادم عبر الحدود، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 6 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 997 حالة.// انتهى //18:27ت م0199

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