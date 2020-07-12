السعودية اليوم / مدير مرور محافظة جدة يقلد نائبه المحيسن رتبته الجديدة



جدة 21 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 12 يوليه 2020 م واس

قلّد مدير مرور محافظة جدة العميد أحمد بن مساعد السريحي نائب مدير مرور المحافظة العقيد عبدالرحمن المحيسن رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة "عميد".

وهنأ مدير مرور محافظة جدة ، العميد المحيسن متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن .

وأعرب العميد المحيسن عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الغالية ، مؤكداً أنها ستكون دافعاً لمواصلة عمله بكل جد واجتهاد في خدمة دينه ومليكه وووطنه .

// انتهى //

18:09ت م

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