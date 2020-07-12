نائب مدير الأمن العام : توظيف التقنية وسرعة الإنجاز في حج 1441

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

ترأس اللواء زايد بن عبدالرحمن الطويان نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج بعد ظهر اليوم الأحد 21/11/1441هـ الاجتماع المشترك للجهات العسكرية والمدنية والخدمية المشاركة في حج هذا العام 1441هـ والذي عقد بمركز القيادة والسيطرة لأمن الحج.

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وضع الخطط التنفيذية الأمنية والمرورية

ويأتي هذا الاجتماع إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا – حفظه الله – لضمان وضع الخطط التنفيذية الأمنية والمرورية والمشاة وخطط تقديم الخدمات بكل أشكالها موضع التنفيذ بعقد اجتماعات وورش عمل مستمرة بمشاركة جميع الجهات الحكومية في حج هذا العام.

كما يأتي هذا الاجتماع استكمالًا وترجمة لمخرجات الاجتماع السابق الذي عقد برئاسة مدير الأمن العام الأربعاء الماضي بمقر الأمن العام بمحافظة جدة.

مستوى الإعداد والجاهزية

وقد استهل اللواء زايد الطويان الاجتماع بكلمة رحب فيها بكافة المجتمعين مثمنًا مستوى الإعداد والجاهزية لمختلف الجهات المشاركة في حج هذا العام الاستثنائي، مؤكدًا المضي قدمًا في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله- بأن يكون حج هذا العام ناجحًا ومتناسبًا مع الأعداد التي خصصت للمشاركة مقدمًا شكره الجزيل لمدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج على متابعته الدائمة، بعدها جرى مناقشة مستفيضة لمرئيات الجهات ذات العلاقة المشاركة، كما ركز الاجتماع على عددًا من الموضوعات الخاصة بسلامة حجاج بيت الله الحرام واستعرض عدد من المرئيات وتوظيف التقنية وسرعة الإنجاز والعمل بروح الفريق الواحد وتطوير مجمل الأداء.

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