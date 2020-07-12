السعودية | محكمة الاستئناف الجزائية تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم سمير علي بشير

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن محكمة الاستئناف الجزائية تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم سمير علي بشير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:32 مساءً, 12 يوليو 2020 م المناطق - واس أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / سمير علي بشير -لبناني الجنسية- يحمل إقامة رقم (2253626820)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, بتاريخ 15 / 11 / 1441هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها, فقد حُدد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 / 12 / 1441هـ الساعة (الحادية عشرة صباحاً).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية , والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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