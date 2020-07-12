شكرا لقرائتكم خبر عن «التسلسل الحضارى» مباشر على يوتيوب الليلة مع المورخ سعد الراشد والان نبدء بالتفاصيل
وسيتحدث الدكتور سعد الراشد في اللقاء الذي سيتم بثه مباشرة عبر قناة وزارة الثقافة في موقع يوتيوب؛ عن التسلسل الحضاري للآثار في المملكة، وأهمية استثماره في القوة الناعمة. كما سيتناول د. الراشد مع المحاور الدكتور أحمد الزيلعي الدلالات الحضارية للقطع الأثرية ودورها في فهم جريان التاريخ واتصاله رغم الحقب المتفاوتة.
وتتواصل اللقاءات الثقافية الافتراضية عبر قناة وزارة الثقافة في موقع يوتيوب، بمحاورٍ تتنوع في اتجاهاتها وضيوفها بين مجالات ثقافية متعددة، تشمل الشعر والخط والأدب والتراث والتأريخ والفكر والنقد الثقافي، مع أسماء مؤثرة في المشهد الثقافي محلياً وعربياً.
كانت هذه تفاصيل خبر «التسلسل الحضارى» مباشر على يوتيوب الليلة مع المورخ سعد الراشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.