شكرا لقرائتكم خبر عن 160 جنسية.. الانتهاء من فرز طلبات الحج والان نبدء بالتفاصيل

تعلن وزارة الحج والعمرة خلال الساعات القادمة نتائج المرشحين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ والمطابقة أسمائهم لمعايير الترشيح للحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة الذين يشكلون 70٪ من نسبة الحجاج هذا العام وذلك من خلال رابط الكتروني ومن خلال رسالة نصية على هاتف الجوال الذي تم تعريفه وربطه من خلال الطلب عند التقديم.

وكانت الوزارة قد أوضحت من خلال الرابط عن أن التقديم سيكون مبدئي، ولا يعتبر تسجيل نهائي للحج إلا بعد صدور الموافقة النهائية من المسار بعد التأكد من مطابقة المعايير الصحية و التنظيمية.

وأشارت إلى أن المعايير الصحية هي المحددة الرئيسي لاختيار الحجاج وستكون الأولوية عبر اختيار من لا يعانون أي أمراض مزمنة، ولديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتتراوح أعمارهم بين 20 - 50 سنة، ويلتزمون بالحجر الصحي قبل أداء الفريضة وبعده ، فيما سيقتصر حجّ المواطنين السعوديين هذا الموسم الاستثنائي على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا الجديد، وسيُختارون من قاعدة بيانات المتعافين، بشرط أن تتوفر فيهم المعايير الصحية.

وأعلنت اخيرًا وزارة الحج، أنه تم الانتهاء من فرز طلبات الحج لعام ١٤٤١ هـ إلكترونيًا للمتقدمين من ١٦٠ جنسية، لاختيار من سيؤدون فريضة الحج ، وفقًا لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة و حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن