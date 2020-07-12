عسير تسجل 344 إصابة كورونا جديدة

2020-07-12

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- عسير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل ٣٤٤، حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد بمنطقة عسير.

Advertisements

توزيع حالات كورونا في عسير

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في عدد من مدن ومحافظات ومراكز عسير، حيث سجلت خميس مشيط ١١٩ حالة، وأبها ٩٥ حالة، ومحايل عسير ٢٧ حالة، وسراة عبيدة ٢٠ حالة، والحرجة ١٥ حالة، والنماص ١٥ حالة، وتنومة ٩ حالات، وأحد رفيدة ٨ حالات، وبيشة ٨ حالات، وسبت العلاية ٧ حالات، والمضة ٥ حالات، وبللسمر ٥ حالات، ورجال ألمع ٤ حالات، وظهران الجنوب ٣ حالات، والمجاردة حالتين، والبشائر، وتبالة حالة واحدة لكل منهما.

إجمالي حالات كورونا في عسير

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم ١٣٣٩٦ إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي ٦٠٥٧ حالة، وبلغ عدد الوفيات ٢٩ حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٧٣١٠ حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل ٢٧٧٩ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى ٢٣٢٢٥٩ إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي ١٦٧١٣٨ حالة، وبلغ عدد الوفيات ٢٢٢٣ حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٦٢٨٩٨ حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة ٢٢٤٥ حالة.

المزيد

جديد الأخبار