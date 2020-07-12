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2020-07-12 محكمة الاستئناف الجزائية تنذر اللبناني بشير بالحكم غيابيًا وفقًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله متابعات الخليج 365 - واس أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / سمير علي بشير -لبناني الجنسية- يحمل إقامة رقم (2253626820)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, بتاريخ 15 / 11 / 1441هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها, فقد حُدد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 / 12 / 1441هـ الساعة (الحادية عشرة صباحاً).

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية , والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.



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