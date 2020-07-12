جمعية أجا بحائل توزع 50 سلة غذائية

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

وزعت جمعية أجا النسائية الخيرية بمنطقة حائل 50 سلة غذائية على الأسر أشد حاجة في المنطقة.

تلبية احتياجات الأسر الأشد حاجة

وأوضحت مديرة الجمعية، فهده الحزيم، لـ”متابعات الخليج 365” أن المساعدة تهدف إلى تلبية احتياجات الأسر من مساعدات غذائية ومستلزمات لإيصالها للمستفيدين من خدمات الجمعية (أرامل ومطلقات والأسر ذات الدخل المحدود) الأشد حاجة وذلك إسهامًا من الجمعية لمساعدتهم.

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تعاون بين أجا ونعمة

من جانبها بينت مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، مشاعل القحطاني أن هناك تعاونًا تكامليًا بين جمعية أجا النسائية الأهلية وجمعية حفظ النعمة الخيرية لدعم 50 أسرة بسلال غذائية.

من جهتهم أشاد عدد من المستفيدين والمستفيدات من خدمات الجمعية بالخدمات التي تقدمها الجمعية لهم، مشيرين إلى أن الجمعية تقدم ما تحتاجه الأسر من سلال غذائية.

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