- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم شرطة القصيم: العثور على مفقود عين الجواء ذي الـ16 عامًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شرطة القصيم: العثور على مفقود عين الجواء ذي الـ16 عامًا
بعد يومين من الإبلاغ عن تغيبه
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شرطة القصيم أنه تم العثور على الشاب المتغيب في محافظة عين الجواء وهو بصحة جيدة.
وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية عن تغيب شاب يبلغ من العمر (16 سنة)، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، فقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي – بفضل الله -، عن العثور عليه في محافظة عيون الجواء بالمنطقة، وهو بصحة جيدة، ولم يلحق به أي أذى أو مكروه ولله الحمد، ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه.
وكانت جمعية عون للبحث والإنقاذ أعلنت أنها تقلت ما يفيد العثور على مفقود القصيم عبدالكريم علي الدخيل من قبل الجهات الأمنية بمنطقة القصيم وهو بصحة جيدة وذلك بعد يومين من الإبلاغ عن تغيبه.
اقرأ أيضًا:
العثور على مفقود القصيم بعد يومين من البحث عنه
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة القصيم: العثور على مفقود عين الجواء ذي الـ16 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.