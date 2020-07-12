شرطة القصيم: العثور على مفقود عين الجواء ذي الـ16 عامًا

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة القصيم أنه تم العثور على الشاب المتغيب في محافظة عين الجواء وهو بصحة جيدة.

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وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية عن تغيب شاب يبلغ من العمر (16 سنة)، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، فقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي – بفضل الله -، عن العثور عليه في محافظة عيون الجواء بالمنطقة، وهو بصحة جيدة، ولم يلحق به أي أذى أو مكروه ولله الحمد، ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه.

وكانت جمعية عون للبحث والإنقاذ أعلنت أنها تقلت ما يفيد العثور على مفقود القصيم عبدالكريم علي الدخيل من قبل الجهات الأمنية بمنطقة القصيم وهو بصحة جيدة وذلك بعد يومين من الإبلاغ عن تغيبه.

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