جازان تسجل 52 حالة كورونا جديدة

2020-07-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

سجلت منطقة جازان، 52 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق السعودية.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان:

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 8 مدن، حيث سجلت جازان 14 إصابة، وأبو عريش 15 إصابة، وصامطة 7 إصابات، والعيدابي 7 إصابات، وبيش 3 إصابات، والدرب إصابتين، والدائر إصابتين، وفيفاء إصابتين، من جهة أخرى لم تسجل منطقة جازان اليوم أي حالة شفاء، بينما تم تسجيل حالتي وفاة في كل من صبيا وأبو عريش.

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إجمالي حالات كورونا في جازان:

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 3459 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 2178 حالة، وبلغ عدد الوفيات 38 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 1243 حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية:

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 232259 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 167138 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2223 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 62898 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2245 حالة.

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