حائل تسجل 98 إصابة كورونا جديدة

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، تسجيل ٩٨ حالة إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمنطقة حائل.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة، رصدت داخل المنطقة بواقع ٧١ حالة في حائل، و٩ حالات في محافظة الشملي و٣ في محافظة الغزالة و٣ حالات في محافظة الخائط وحالتين في محافظة بقعاء شمال حائل وحالة واحدة في محافظة موقق.

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إجمالي حالات كورونا في حائل

‏وبلغ إجمالي الحالات المصابة (٢٥٩٠) حالة في حائل من بينهم (١٩٤٩) حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج فيما وصل عدد حالات التعافي (٦٣٧) حالة.

حالات كورونا الجديدة في السعودية

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (1742) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (167138) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (62898) حالة من بينها (2245) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (232259) حالة، توفي منهم (2223) حالة.

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