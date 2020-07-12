متحدث الصحة ردًا على “المواطن”: مختبرات مؤقتة جديدة لفحص كورونا

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك اتجاهًا لدى الوزارة باستحداث مختبرات مؤقتة للقيام بفحص كورونا في إطار توجه الوزارة إلى توفير خدمات الفحص والكشف عن كورونا في كافة مناطق ومدن المملكة.

وقال العبدالعالي ردًا على سؤال “متابعات الخليج 365” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن هناك توجهًا خلال الفترة المقبلة للتوسع في المختبرات وعيادات الفحص في كافة مدن المملكة في الشمال والجنوب والشرق والغرب.

الفئات الأكثر تضررًا

وأعاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التذكير بالفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

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وأشار إلى أن كبار السن والحوامل هم من أكثر الفئات تأثرًا بالمضاعفات إضافة إلى المدخنين والمصابين بالأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن هذه الفئات تشمل كذلك، مرضى السكري، والضغط والسرطان والأمراض الصدرية والتنفسية وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرضى الكلى.

حالات كورونا الجديدة

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (1742) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (167138) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (62898) حالة من بينها (2245) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (232259) حالة، توفي منهم (2223) حالة.

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