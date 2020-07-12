تعليم عسير يشارك باستقبال الزوار بمطار أبها

2020-07-12

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

نفذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في قسم النشاط الاجتماعي للبنين والبنات برامج ترحيبية واحتفائية بزوار المنطقة في مطار أبها، وذلك ضمن مبادرة ” حُسن الوفادة ” في نسختها الثانية.

دور فاعل

وأوضح رئيس قسم النشاط الاجتماعي بتعليم المنطقة مشبب القحطاني، أن المشاركة تأتي لتؤكد الدور الفاعل للإدارة العامة للتعليم بالشراكة مع بقية الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية المساندة لإمارة المنطقة في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك بتوجيهات من سمو أمير عسير الأمير تركي بن طلال ومتابعة ميدانية من مدير عام التعليم سعد الجوني.

تنزه بحذر

وأضاف أن المشاركة في استقبال وفود المنطقة تمت من خلال فريق عمل ولجنة استقبال مكونة من أربعة أعضاء من مشرفي ورواد النشاط، وبعدد مماثل من مشرفات ورائدات النشاط، وفريق ثابت للبنين وفريق متغير من البنات، قاموا بتقديم بعض الفقرات الترحيبية والعروض المصاحبة للبرومو، وعرض لوحات وبنرات الترحيب التي توضح هوية التعليم وشعار المبادرة ” تنزه بحذر ” وتجهيز ركن استقبال تطبق فيه الإجراءات الاحترازية بوضع حواجز مناسبة ومسافات التباعد الآمنة، وتقديم هدايا تذكارية للزوار، وتوزيع كتيبات وعروض خصومات للفنادق والمستشفيات والمطاعم للزوار.

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وأشار إلى أن البرامج استهدفت زوار وضيوف رحلات منتصف النهار بمطار أبها خلال الفترة من الساعة الرابعة مساءً وحتى السادسة مساءً، والتي يصل عددها إلى ثلاث رحلات يوميًا.

من جهتها أشارت رئيسة قسم النشاط الاجتماعي للبنات فوزية القرني، أن الفعاليات متنوعة في المطار وفي الحدائق والمتنزهات لتفعيل مبادرة حسن الوفادة تحت شعار ” تنزه بحذر “، بجهود تكاملية بين قطاعي البنين والبنات وصولًا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

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