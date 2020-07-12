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ما الفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، التذكير بالفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن كبار السن والحوامل هم من أكثر الفئات تأثرًا بالمضاعفات إضافة إلى المدخنين والمصابين بالأمراض المزمنة.
ولفت إلى أن هذه الفئات تشمل كذلك، مرضى السكري، والضغط والسرطان والأمراض الصدرية والتنفسية وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرضى الكلى.
حالات كورونا الجديدة
وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة فيما أعلنت عن تعافي (1742) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (167138) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (62898) حالة من بينها (2245) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (232259) حالة، توفي منهم (2223) حالة.
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