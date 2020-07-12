السعودية | السعودية تقوم بتوفير منصة “جاذر” الإلكترونية لحجز الوحدات السكنية

قامت منصة “جاذر” بإعلانها عن حصولها على ترخيص الرسمي من وزارة السياحة بالمملكة العربية السعودية كأول منصة في المملكة تسمح بحجز الوحدات السياحي وبيوت العطلات الخاصة، حيث رخصت وزارة السياحة السعودية لمن لديه مسكن خاص بأن يأجره عن طريق المنصة المعتمدة لحجز الوحدات، مثل الفلل الخاصة، الشقق الخاصة، الشاليهات، المنتجعات، المزارع، المخيمات وغيرها من بيوت العطلات حول المملكة العربية السعودية.

تعتبر منصة “جاذر إن” منصة رائدة وكبيرة في حجز بيوت العطلات في السعودية، وتقوم بتغطية أكثر من 40 مدينة في المملكة السعودية في الوقت الحالي، منها الرياض، جدة، الدمام، أبها، الباحة، الطائف وغيرها من المدن.

وتوفر المنصة خيارات عديدة ومتنوعة من بيوت العطلات التي تتناسب مع جميع الأذواق، في أجمل الأماكن السياحية في المملكة.

ونشر موقع “جاذر إن” في بيانها حول هذا التطور في مسيرتها: “تُمكن منصة جاذر إن المستخدمين من البحث بكل سهولة في آلاف الخيارات المتاحة، والحجز عبر الإنترنت بكل سهولة ذذ، والدفع بطرق آمنة. يمكن عبر المنصة أيضاً الإطلاع على صور هذة العقارات وكل المرافق المتاحة فيها، كالمسابح والمجالس والحدائق والخدمات المرفقة، مثل الإنترنت وغيرها الكثير.”

ستوفر المنصة لملاك العقارات الراغبين بتأجير ممتلكاتهم عبرها مصورين محترفين لتصوير وحداتهم مجانًا، كما ستقدم لهم برنامج لإدارة عقاراتهم وحجوزاتهم بشكل مجاني، وللتسهيل على العملاء البرنامج متوفر على متجر تطبيقات آبل ومتجر جوجل بلاي وموقع إلكتروني.