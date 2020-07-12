- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، 89 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، دون تسجيل أي حالات تعافِ أو وفاة جديدة.
وكان نصيب مدينة حائل بواقع 71 حالة، ومحافظة الشملي 9 حالات، ومحافظة الحائط 3 حالات، ومحافظة الغزالة 3 حالات، ومحافظة بقعاء حالتين، ومحافظة موقق حالة واحدة.
يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2590، منها 1949 حالة نشطة، و637 حالة تعافِ، و4 حالات وفاة.فيروس كورونا الجديد
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 05:37 PM
وصل إجمالي الإصابات 2590 والتعافي 637
سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم الأحد، 89 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، دون تسجيل أي حالات تعافِ أو وفاة جديدة.
وكان نصيب مدينة حائل بواقع 71 حالة، ومحافظة الشملي 9 حالات، ومحافظة الحائط 3 حالات، ومحافظة الغزالة 3 حالات، ومحافظة بقعاء حالتين، ومحافظة موقق حالة واحدة.
يُذكر أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها بلغ 2590، منها 1949 حالة نشطة، و637 حالة تعافِ، و4 حالات وفاة.
، منطقة حائل تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. اليوم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر منطقة حائل تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.