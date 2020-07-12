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سجلت الطائف رقمّا مرتفعًا من حيث الوفيات بسبب فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فيها 50 وفاة حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.
ولا تزال تُسجل المحافظة أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 119 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 7791 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية، وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد.
في حين تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 5072 حالة تعافٍ، وفي المُقابل لا زال 2669 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .فيروس كورونا الجديد
12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 05:36 PM
وصلَ عدد المُتعافين 5072 من إجمالي 7791 إصابة
سجلت الطائف رقمّا مرتفعًا من حيث الوفيات بسبب فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فيها 50 وفاة حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.
ولا تزال تُسجل المحافظة أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 119 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 7791 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية، وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد.
في حين تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 5072 حالة تعافٍ، وفي المُقابل لا زال 2669 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .
، ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 50 بعد تسجيل 6 حالات جديدة ،
المصدر : الخليج 365
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