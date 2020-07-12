باحثة: لدينا نقص في المنشآت المتخصصة بالتدريب على صُنع القهوة (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أكدت ندى البكر، باحثة في مجال القهوة، على أن هناك نقص في المنشآت المتخصصة بتدريب صنع القهوة.
وقالت الباحثة لقناة " الإخبارية " اليوم الأحد، لدينا نقص في المنشآت المتخصصة بتدريب وتأهيل الشباب على مهارة صُنع القهوة، حيث أنها تشكل شغفًا لدى الشباب
وأضافت : في أن استهلاك المملكة للقهوة يزيد على أكثر من 85 ألف طن سنويًا، فنحن بحاجة لمنشآت تدريب وتأهيل لصناعة القهوة باحترافية.
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