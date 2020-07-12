شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الجولات التفتيشية على كسارات جمبل المجازر بأحد المسارحة ومصانع صبيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على استمرار الجولات التفتيشية البيئية على مجمع كسارات جبل المجازر بمحافظة أحد المسارحة منطقة جازان؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.

وأشارت الهيئة، إلى استمرار الجولات التفتيشية البيئية على المصانع بمحافظة صبيا للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية.