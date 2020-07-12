شكرا لمتابعة خبر عن شرطة القصيم توضح تفاصيل العثور على الشاب المختفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

كشفت شرطة منطقة القصيم، تفاصيل العثور على الشاب الذي اختفى في بريدة اليوم الأحد، تأكيدًا لما نشرته "صدى" بشأن العثور عليه.

وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى البلاغ الوارد للجهات الأمنية عن تغيب شاب يبلغ من العمر (16 سنة)، وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، فقد أسفرت إجراءات البحث والتقصي - بفضل الله -، عن العثور عليه في محافظة عيون الجواء بالمنطقة، وهو بصحة جيدة، ولم يلحق به أي أذى أو مكروه ولله الحمد، ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمه لذويه.

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