شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. خالد الفيصل يكرم الداعمين لحملة «برًا بمكة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

عمل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، على تكريم الداعمين لحملة برًا بمكة التي وجّه بإطلاقها في كافة محافظات المنطقة.

وقدمت الحملة السلال الغذائية والصحية والدعم المادي لأكثر من نصف مليون مستفيد، كما نفذت برنامج "إفطار مليون صائم" الذي قدّم أكثر من 5 ملايين وجبة إفطار شهر رمضان للمتأثرين وسكان الأحياء المغلقة كُليًا، كما تمّ تقديم 30 ألف هدية معايدة من أمير مكة لرجال الأمن والأطباء والممارسين الصحيين المرابطين ميدانيًا في مختلف محافظات المنطقة.

وفي السياق نفسه، وزعت الحملة هديا العيد لأهالي المحافظات وإيصالها إلى منازلهم عبر برنامج " هديتكم " والذي استفاد منه أكثر من 12 ألف مستفيد؛ فيما تخلل الحفل دراسة عن الحملة أعدتها جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.

ومن الجدير بالذكر، أن حملة برًا بمكة تأتي امتدادًا للأعمال الإنسانية التي وجّه بها أمير منطقة مكة المكرمة بتنفيذها في محافظات المنطقة منذ بدء انتشار الفيروس، وما صاحب ذلك من إجراءات احترازية ومنها قرار منع التجوّل، فكانت أولى المبادرات حملة "برًا بمكة" التي أسهمت في مدّ يد العون للأسر المحتاجة وأصحاب الأعمال اليومية.

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