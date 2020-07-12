اخبار السعوديه

10 آلاف ريال غرامة لدخول مشاعر الحج بدون تصريح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن 10 آلاف ريال غرامة لدخول مشاعر الحج بدون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت تقارير توقيع غرامة تصل لـ 10 آلاف ريال في حال من يدخلون مشاعر منى، مزدلفة، وعرفات بلا تصريح وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة فايروس ، وضمان سلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء الفريضة في جو صحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 آلاف ريال غرامة لدخول مشاعر الحج بدون تصريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا