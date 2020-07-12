شكرا لمتابعة خبر عن 10 آلاف ريال غرامة لدخول مشاعر الحج بدون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت تقارير توقيع غرامة تصل لـ 10 آلاف ريال في حال من يدخلون مشاعر منى، مزدلفة، وعرفات بلا تصريح وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية لمواجهة فايروس كورونا، وضمان سلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء الفريضة في جو صحي.
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