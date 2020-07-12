شاهد.. بردية الفرعين شرق أبها

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):كشف مقطع فيديو، عن لحظة سقوط البرد في الفرعين شرق مدينة أبها، اليوم الأحد ٢١-١١-١٤٤١هـ.
وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، عن طقس حار إلى شديد الحرارة على منطقتي الرياض والشرقية فيما تأثر الرياح النشطة على مناطق (الرياض ،نجران ، الحدود الشمالية، الجوف ، مكة المكرمة ، الليث ، جازان) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات جازان وعسير.
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