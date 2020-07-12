شكرا لمتابعة خبر عن «‏الصحة»: تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 2779 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 1742 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 167138 حالة تعافي، فيما سجلت 42 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2223 حالة وفاة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن نصف الحالات الحرجة المنومة في العناية المركزة هم من فوق ٦٠ عامًا؛ فيما هناك حالة نادرة رُصدت في العناية المركزة وهي تحت سن ٢٠ عامًا.

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وأشار إلى أن هناك فئتين يحتاجون استشارة الطبيب لارتداء الكمامة: من هم دون عامين، من لديهم أمراض تنفسية؛ بينما الكمامة القماشية تؤدي الغرض للوقاية من الرذاذ، لافتًا إلى أن الفئة العمرية من ٤٠ إلى ٦٠ عامًا يشكلون نحو ثلث عدد الحالات، والإناث يشكلن ثلث الحالات المسجلة، والثلثان تقريبًا من الذكور.

وفي السياق نفسه، قال ‏متحدث الصحة أن من أهم الأمور الوقائية في المرحلة الحالية التقيد بتغطية الأنف والفم وترك مسافات آمنة.