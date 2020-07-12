شكرا لمتابعة خبر عن اعتماد تطبيق العقوبات على مخالفات دعم العاملين بالقطاع الخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، عن اعتماد تطبيق العقوبات على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا

وقالت المؤسسة، أنه وفقا للأمر الملكي الكريم الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة فيروس كورونا من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، وامتدادا لما أكدت عليه اللجنة المفوضة بموجب الأمر الملكي المشار إليه من أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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والتي تنص بفرض العقوبات اللازمة على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، لذا فقد تم تحديد المخالفات والعقوبات المستحقة وفقًا للجدول المرفق مع الخبر.

وتتعدد العقوبة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة إذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها. يتم تطبيق المخالفات والعقوبات المشار لها أعلاه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.