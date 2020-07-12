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انتقادات لبلدية الليث بعد ذكر اسم المصاب بالفيروس

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت بلدية محافظة الليث، عن اسم حالة إصابة بالفيروس المستجد لأحد منسوبيها على حسابها بـ"تويتر"، مطالبةً المخالطين بعزل أنفسهم صحياً، الأمر الذي عرضها لعدة انتقادات واتهامات.

ولم تكتفِ البلدية بذكر مقر عمله، ما اعتبره عدد من المتابعين نوعاً من التعدي على خصوصية المرضى؛ حيث كان من الممكن التنويه فقط على مقر مكتب الخدمات دون الكشف عن هويته

وكتبت البلدية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " نظراً لوجود حالة إصابة بفيروس لأحد منسوبي البلدية، الموظف (...) مكتب خدمات سعيا، شفاه الله وعافاه. وحرصاً منا على سلامتكم، نأمل ممن خالطه سرعة إجراء الفحص عن طريق وزارة الصحة، وعزل أنفسهم حتى صدور نتائج التحليل الخاصة بهم".

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