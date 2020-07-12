شكرا لمتابعة خبر عن الإعلان عن أسماء المقيمين الذين سيتمكنون من أداء مناسك الحج خلال ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه سيتم إعلان أسماء المقيمين غير السعوديين الذين سيتمكنون من أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، خلال الساعات القادمة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم اختيار الأشخاص الذي تتوفر لديهم معايير الترشيح للحج لهذا العام، والإعلان عنهم من خلال رابط إلكتروني.

وأكدت أنه سيتم إعلامهم من خلال رسالة نصية، تصل المرشح على رقم الجوال الذي تم تعريفه وربطه عند تقديم الطلب.

يذكر أن الوزارة، كانت قد نوهت من قبل بأن التقديم سيكون "مبدئياً" ولا يُعتبر تسجيلاً نهائياً للحج إلا بعد صدور الموافقة النهائية عليه من قبل "المسار".