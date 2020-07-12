العثور على عبدالكريم ببريدة بعد اختفائه في ظروف غامضة

عثرت الجهات الأمنية بالقصيم على المفقود عبدالكريم الدخيل بمدينة بريدة.
وقالت مصادر نقلًا عن أسرة المفقود، إنَّ عبدالكريم يتمتع بصحة جيدة ولم يتعرَّض لأي أذى أو مكروه.
وكان الشاب المفقود «عبدالكريم علي الدخيل» والبالغ من العمر 16 عامًا، تغيب وانقطع الاتصال به منذ فجر الخميس الماضي في ظروف غامضة.
وجارٍ التواصل مع الأسرة لمعرفة سبب الاختفاء.
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