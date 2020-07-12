جامعة نجران تستقبل غدًا طلبات القبول لخريجي الثانوية العامة.. تعرف على شروط التسجيل

تبدأ جامعة نجران، غدًا الاثنين، استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي1440 / 1441هـ.

وحددت الجامعة الفترة من 22 - 27 / 11 / 1441هـ لمرحلة القبول الرئيس، فيما سيتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 30 من الشهر الجاري، على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة القادم.

كما حددت الجامعة يوم الاثنين 13 ذو الحجة موعدًا لانطلاق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 ذي الحجة، حيث سيتم إعلان النتائج يوم السبت 25 من الشهر ذاته.

وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 عامًا، والمتقدمة 30عامًا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويستوفي أي شروط أخرى تقرها الجامعة.

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وأشار إلى أنَّ الجامعة حددت النسبة المؤهلة للتخصصات التي تشترط التحضيرية 50% اختبار القدرات العامة، و 40% الثانوية و 10% للاختبار التحصيلي، فيما حددت النسبة الموزونة للتخصصات التي لا تشترط التحضيرية والدبلومات 50% الثانوية، 50% القدرات العامة، مشيرًا إلى أنَّ جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي، ستكون عبر البوابة الإلكترونية للجامعة من خلال الرابط التالي https://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

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