الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض تفتح باب التسجيل للعام الجديد

استحدثت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الكليات التقنية الجديدة، ضمن خططها التشغيلية للعام التدريبي القادم 1442هـ، ومن بينها الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض.

وتبدأ الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض في استقبال طلبات قبول المتدربات للفصل التدريبي الأول عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة بتاريخ 24/11/1441هـ.

وبيَّن المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذه الكلية تعد إحدى الكليات التقنية المتخصصة بالمجال الرقمي؛ حيث ستُشغل بأربعة أقسام رئيسية في مرحلتها الحالية؛ هي: الدعم الفني، والبرمجيات، وإدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، والوسائط المتعددة وتقنيات الويبو.

Advertisements

بذلك يصبح عدد الكليات التقنية للبنات بمدينة الرياض اثنتين؛ هما: الكلية التقنية والكلية التقنية الرقمية.

اقرأ أيضًا:

«تقني مكة» توضح للقطاع الخاص الآلية الحديثة للتنسيق الوظيفي

«هدف» و«الأمن السيبراني» يطلقان برنامجًا لتدريب الكوادر الوطنية