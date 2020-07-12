تبدأ بـ4 أقسام
استحدثت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الكليات التقنية الجديدة، ضمن خططها التشغيلية للعام التدريبي القادم 1442هـ، ومن بينها الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض.
وتبدأ الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض في استقبال طلبات قبول المتدربات للفصل التدريبي الأول عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة بتاريخ 24/11/1441هـ.
وبيَّن المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن هذه الكلية تعد إحدى الكليات التقنية المتخصصة بالمجال الرقمي؛ حيث ستُشغل بأربعة أقسام رئيسية في مرحلتها الحالية؛ هي: الدعم الفني، والبرمجيات، وإدارة أنظمة شبكات الحاسب الآلي، والوسائط المتعددة وتقنيات الويبو.
بذلك يصبح عدد الكليات التقنية للبنات بمدينة الرياض اثنتين؛ هما: الكلية التقنية والكلية التقنية الرقمية.
اقرأ أيضًا:
«تقني مكة» توضح للقطاع الخاص الآلية الحديثة للتنسيق الوظيفي
«هدف» و«الأمن السيبراني» يطلقان برنامجًا لتدريب الكوادر الوطنية
كانت هذه تفاصيل خبر الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض تفتح باب التسجيل للعام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.